Inondation dans les Landes : 9 personnes évacuées en barque par les pompiers

Après le passage de la tempête Bella, les Landes sont toujours en vigilance orange pour le risque d'inondation ce mercredi. Dans la matinée de ce 30 décembre, les pompiers ont du mettre en sécurité en barque 9 personnes. Une dame de 86 ans à Garrey et 8 personnes à Bégaar.

Même si la pluie s'est calmée ce mercredi, le département des Landes reste placé par Météo France en vigilance orange pour risque d'inondation. La Midouze et l'Adour sont en crue et continuent de monter par endroit indique Vigicrue. Depuis 6 heures ce mercredi matin, les pompiers sont intervenus 35 fois sur le terrain des inondations dont trois mise en sécurité de personne à Garrey et Bégaar.

A Garrey, une dame de 86 s'est blessée chez elle, sans lien avec la montée des eaux. Cependant, comme son domicile était inaccessible à cause de l'eau, les pompiers ont du aller la chercher en barque afin de la transporter à l'hôpital de Dax.

A Bégaar, 8 personne ont été évacuées de leur domicile menacé par la montée des eaux dont une mère et ses deux enfants. Un adjoint au maire de Bégaar et un agent de la commune font ce mercredi matin le tour des habitations pour prendre des nouvelles des personnes inondées.