Inondation dans les Landes : la digue fuit, l'eau dans les maisons et le plafond de l'église tombe

A Onard (40), l'Adour est monté plus haut qu'en 2014. 18 cm de plus. Dans la nuit de mercredi à jeudi il a fallu renforcer la digue. Mais l'eau du fleuve s'est quand même infiltré et est rentré dans des maisons. Les pluies torrentielles ont aussi eu raison du plafond de l'église.