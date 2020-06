Inondations à Ajaccio : Dévasté, le lycée Jules Antonini pourrait délocaliser des cours à la rentrée

Jeudi 11 juin, l'établissement a été traversé par le torrent de part en part, et bon nombre de ses outils de formations sont hors d'usage. La Collectivité de Corse et le rectorat cherchent une solution de repli pour plus d'une centaine d'élèves, à la rentrée.

Mur d'enceinte éventré par des véhicules poussés par les eaux, logements des personnels inondés, dégâts aussi sur la chaudière... La liste est encore en élaboration, et un expert doit inspecter l'établissement ce mardi. Les dommages causés par le torrent de pluies, qui se sont abattues sur l'est d'Aiacciu jeudi dernier, sont importants pour ce lycée d'enseignement professionnel. Le LEP Jules Antonini a été, à l'instar d'autre locaux du quartier des Salini, victime de la brusque et violente montée des eaux.

Mais ce qui inquiète le plus les responsables de l'établissement, ce sont les dégâts sur les machines et les outils de formation. Les ateliers des filières d'enseignement des métiers de la plomberie et de l'électricité sont hors d'usage, et la rentrée de septembre est au moins en partie compromise. Entre 100 et 180 élèves du lycée pourraient être impactés, selon le proviseur. L'établissement, déjà touché par d'autres pluies et d'autres inondations par le passé, n'avait jamais connu pareil sort.

Délocalisation des cours dans l'ancien collège des Padule ?

Une réorganisation est en cours, et l'idée de déplacer certains enseignements dans les classes de l'ancien collège des Padule, quartier des Canni, est à l'étude. Pour autant, pas sûr que toutes les machines et appareils nécessaires à la pratique des élèves soient disponibles pour la rentrée, selon les services en charge de l'éducation, de l'enseignement et de la formation à la Collectivité de Corse, propriétaire des bâtiments.

Les dommages sur l'ensemble de l'établissement restent à chiffrer, mais ils pourraient dépasser plusieurs centaines de milliers d'euro, selon le proviseur.

Le proviseur du lycée Jules Antonini accompagnant la rectrice Julie Benetti, lors d'une visite d'état des lieux, vendredi 12 juin, en présence du maire de la ville et du Préfet de Corse. © Radio France - Olivier Castel

Aucun autre établissement scolaire touché

Par ailleurs, le cabinet de la rectrice de l'Académie de Corse nous a précisé que les autres établissement scolaires, voisins du LEP Jules Antonini, n'avaient pas subi de dégâts importants. Jeudi dernier, pourtant, les écoles Simone Veil, Salines VI et Jérôme Santarelli avait du confiner leurs élèves présent lors de l'inondation, les accès étant devenus impraticables pour les parents.