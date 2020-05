Inondations : alerte aux crues en Savoie

L'alerte orange vigilance crues est déclenchée pour le tronçon « Isère moyenne », entre Albertville et Grenoble, ce qui signifie des risques de débordements importants dans cette zone.

Risque d'inondations et de débordements

Cette fin de semaine est pluvieuse, très pluvieuse en Savoie. L'alerte orange vigilance crues est déclenchée pour le tronçon « Isère moyenne », entre Albertville et Grenoble, ce qui signifie des risques de débordements importants dans cette zone.

Jusqu'à 130 millimétres de pluies cumulés au total sont attendus tout ce week-end. Compte tenu de ces précipitations et de la fonte des neiges, le niveau d’eau et le débit de ce tronçon augmenteront jusqu’à dimanche pour atteindre un maximum en milieu de journée. Le maximum attendu pourrait être similaire à celui des crues de mai 2015 et mars 2001.

Pour comparaison, la crue de 2015 était l'une des plus importantes des 50 dernières années.

N'empruntez pas une route inondée

En raison des risques de débordements importants notamment dans les prochaines 24 heures, le préfet de la Savoie demande à chacun de faire preuve de la plus grande prudence :

Dans la mesure du possible, limitez vos déplacements au strict minimum et respectez la signalisation en vigueur. Une voie immergée et fermée ne doit pas être empruntée.

Tenez-vous informé de l'évolution de la situation.

Veillez à la protection des biens susceptibles d'être inondés ou emportés (mobiliers, produits toxiques, appareil électriques, etc).

Par ailleurs, la Savoie et la Haute-Savoie sont toujours en vigilance orange pluie et inondation jusqu'à dimanche matin 6 heures avec aussi de la neige annoncée au dessus de 1.800 mètres. C'est un épisode "remarquable par sa durée" selon Météo France.