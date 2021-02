Inondations : Appilly encore touchée

La commune d'Appilly dans l'Oise est encore sous les eaux. C'est la deuxième fois en moins d'un an que plusieurs de ses rues sont inondées. Une étude est en cours pour comprendre les causes de cette montée soudaine des eaux.

Deux inondations en moins d'un an, la commune d'Appilly (Oise) n'avait jamais connu cela. Pourtant, les eaux sont montées très vite hier, mercredi midi. Elles devaient de nouveau envahir les rues et les habitations dans la soirée et dans la nuit. Les habitants exténués et désespérés ont assisté à ces nouvelles inondations sans vraiment pouvoir lutter contre la crue. France Bleu Picardie s'est rendu sur place pour constater l'étendue de la montée des eaux et les dégâts que cela provoque déjà.

L'eau est entrée très vite dans les habitations et le restaurant du centre-ville d'Appilly. © Radio France - Marine Chailloux

Reportage : Appilly (encore) sous les eaux Copier

L'eau est montée soudainement mercredi midi à Appilly (Oise). © Radio France - Marine Chailloux

Michel Léger le maire d'Appilly en a assez de ces inondations à répétition : "Il y a eu treize maisons inondées, neuf familles ont quitté leur maison, constate l'édile. Il n'y avait pas eu d'inondation de maisons depuis 1993 et là on en a eu deux en onze mois, il y a quelque chose qui ne va pas, ça ne peut pas continuer comme ça!"

Les pompiers ont utilisé un drone pour survoler la zone et mesurer l'ampleur de l'inondation. © Radio France - Marine Chailloux

Un canal de l'Oise se trouve à proximité mais cela n'explique pas les raisons de la montée des eaux dans la ville depuis deux semaines. Une étude est en cours pour connaître la raison exacte de ces inondations dans le secteur d'Appilly. Les résultats devraient être dévoilés dans quelques semaines.