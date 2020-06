Inondations d’Ajaccio : le rôle de l’urbanisation

Le phénomène climatique qui a durement touché la ville d’Ajaccio ce jeudi et qualifié de centennal par Météo France elle-même a donné lieu à une polémique, notamment sur les réseaux sociaux, concernant l’urbanisation de la cité impériale. Au lendemain de cet évènement, le directeur général des services de la ville, Pierre-Paul Rossini, fait le bilan et évoque les mesures d’ores et déjà annoncées par la municipalité dans ce domaine de l’urbanisme.

Le bilan

« Les dégâts sont importants en ce qui concerne le nombre de voitures et nous allons demander la déclaration en catastrophe naturelle. En ce qui concerne les autres dégâts, il n’y a pas eu de dégâts humains, il y a eu un pompier blessé mais pas d’autre victime à déclarer. Nous avons une quinzaine de personnes que la ville a prise en charge dans le cadre du relogement. Et nous avons fermé 4 écoles aujourd’hui le temps de les nettoyer, elles rouvriront lundi...Tous les services de la ville, techniques, moyens lourds et la police municipale ont travaillé sur site. Toutes les voitures qui étaient sur les axes ont été dégagées, les rues et les routes nettoyées et les trois axes de circulation : avenues Maréchal Juin et Noël Franchini ainsi que la rue François Pietri, ont été rouverts à la circulation ce vendredi matin malgré la poursuite des opérations de nettoyage (il est conseillé de prendre un autre itinéraire dans la mesure du possible). »

Nouveau PLU

« Dans le vote du dernier PLU il a été prévu de construire des nouveaux bassins de rétention sur le Vazziu où un programme a été voté et financé et sur la partie Pietralba où des travaux sont à réaliser au niveau des ouvrages. Sur la partie Noël Franchini, ce sont des ouvrages qui n’ont pas été modernisés depuis des dizaines d’années, les exutoires sont maintenant placés sous les immeubles et il y a un gros travail a réaliser sur cette zone-là. Hier, _tout ce qui est arrivé au niveau des Salines surtout, vient de l’avenue Noël Franchini où les infrastructures n’ont pas été revues depuis une cinquantaine d’années…_Il y aura surement plusieurs années, il faut rechercher les financements et faire des études même si on a déjà commencé puisque sur le Vazziu c’est fait et sur Pietralba les bassins de rétention sont déjà positionnés. Ceci étant l’épisode d’hier est caractérisé comme quasiment centennal, c’est quelque chose d’extraordinaire. »

Polémique

« Sur ces zones-là je ne pense pas que ce soit le problème. Bien sûr, chaque fois qu’il y a urbanisation il y a un travail à faire. Par exemple, sur le nouvel hôpital ça fait partie des routes fermées hier mais à la fin des travaux il y aura un bassin de rétention bien entendu. Sur Noël Franchini on est déjà sur des immeubles construits depuis des années et tout est à reprendre en termes de travaux hydraulique. _Le nouveau PLU a limité très fortement les zones constructibles (-70%) et prévu les travaux d’aménagement qui vont avec_. »