Inondations dans les Landes : état de catastrophe naturelle pour 10 nouvelles communes

Un arrêté publié ce dimanche 28 mars au Journal officiel reconnaît l'état de catastrophe naturelle pour 10 nouvelles communes landaises, victimes d’inondations entre décembre et février. Les propriétaires ayant subi des dégâts sur des biens assurés ont 10 jours pour faire les démarches.

Des dizaines de communes landaises ont subi les inondations, entre décembre et février (Ici, Tartas).

Après 27 communes, mi-février, arrêté publié ce dimanche 28 mars au Journal officiel reconnaît l'état de catastrophe naturelle pour 10 nouvelles communes landaises, victimes d’inondations entre décembre et février.

Inondations et coulées de boue

Voici la liste des communes concernées par l'arrêté :

• Saint-Sever : mouvements de terrains du 3 décembre 2020 au 7 décembre 2020

• Soustons : inondations et coulées de boue du 3 décembre 2020 au 11 décembre 2020 et du 27 décembre 2020 au 31 décembre 2020

• Saint-Vincent-de-Paul : inondations et coulées de boue du 27 décembre 2020 au 3 janvier 2021

• Gouts : inondations et coulées de boue du 28 décembre 2020 au 29 décembre 2020

• Bégaar : inondations et coulées de boue du 28 décembre 2020 au 16 janvier 2021

• Candresse, Pey, Saint-Geours-de-Maremne, Saint-Vincent-de-Paul et Yzosse : inondations et coulées de boue du 1er février 2021 au 10 février 2021

Jusqu'au mercredi 7 avril pour les démarches

La préfecture précise : "les personnes dont les biens assurés auraient subi des dommages dans les communes concernées et pour les phénomènes climatiques et la période retenus, doivent le déclarer à leurs assureurs au plus tard dans les dix jours suivant la publication de cet arrêté pour que les clauses relatives à l’assurance de leurs biens au titre des catastrophes naturelles leur soient applicables."