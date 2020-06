Inondations : Dasle (Doubs), victime de sa situation en cuvette et de son ruisseau sans nom

Beaucoup d'eau sur le pays de Montbéliard dans la nuit de mardi à mercredi et surtout dans la matinée de mercredi. Une véritable lame d'eau s'est abattue sur des villages du sud-est de l'agglo : Dambenois, Nommay, Allenjoie, Fesche-le-Chatel. Des cours et des caves ont été inondées. La cour de l'école de Dambenois a été envahie.

Mais tous les regards étaient tournés vers la commune de Dasle qui a déjà subit trois épisodes d'inondations, depuis la semaine dernière. Le week-end dernier, le village était à deux doigts d'être évacué. Une cellule de crise a été montée, avec un plan d'évacuation par les bus du réseau Evolity.

L'eau est encore montée ce jeudi matin, sans faire de gros dégâts, mais les habitants et les élus sont excédés. La configuration de la commune, en cuvette par rapport à ses voisines de Beaucourt, et Etupes et un ruisseau en partie canalisé dans le bas du village expliquent la situation,

"On n'a pas des réseaux plus petits que nos voisins, e problème c'est l'urbanisation et le changement climatique" explique Carole Thouesny, maire de Dasle Copier

"Tout notre village est construit sur ce ruisseau qui est en partie canalisé" explique Carole Thouezny, la nouvelle maire de Dasle, élue en mars dernier à l'âge de 36 ans. "Avec toute l'urbanisation qu'on a pu connaitre. On a construit des maison là où autrefois, le ruisseau débordait naturellement sur ces terrains". Carole Thouezny va réfléchir avec les services de PMA à la meilleure façon de le contenir pour éviter ces débordement en amont des buses.

L'eau dévale des collines sur le coeur de Dasle © Radio France - Christophe Beck

Le groupe Gemapi de l'agglomération de Montbéliard (gestion des mieux aquatique et prévention des inondations) a été appelé en appui. "Les terrains sont saturés, La rivière ne s'écoule plus", explique Cyril Egloff de Gemapi PMA. "C'est une configuration d'un village qui s'est pas mal urbanisé. Il y a certainement des réseaux qui n'arrivent plus à absorber tout ça. Plus la conjoncture. Tout est tombé à Dasle depuis quelques semaines. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien ici, mais il y a surtout un coup de pas de chance qui fait qu'on enchaîne les épisodes.

Pour la petite histoire, le ruisseau à l'origine de ces soucis n'a pas de nom. Carole Thouezny annonce une consultation pour le baptiser.