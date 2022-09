Inondations de 1992 en Vaucluse : comment les systèmes d'alerte ont évolué

Le 22 septembre 1992, les inondations du Haut-Vaucluse ont fait 37 morts et plusieurs disparus. Les pluies ont été si violentes que les autorités, les habitants et les pompiers ont été pris de court. Trente ans plus tard, des leçons ont été tirées les systèmes d'alerte ont fait d'énormes progrès.

Il y a 30 ans, la catastrophe de Vaison-la-Romaine et des environs bouleversait le Vaucluse et au-delà. Le 22 septembre 1992, des pluies torrentielles s'abattent sur le nord du département. L'Ouvèze déborde et emporte tout sur son passage. Quarante-six personnes ont perdu la vie dans ces inondations et plusieurs autres ont disparu. Toute la semaine, France Bleu Vaucluse consacre une série de reportages à cette catastrophe et aux leçons qu'en ont tiré les habitants, les secours, les autorités. Aujourd'hui, gros plan sur la question de l'alerte.

Vaison-la-Romaine coupée du monde

Le matin de la catastrophe, Météo France prévient la préfecture de Vaucluse et les pompiers d'un épisode "pluvio-orageux d'une rare violence". Mais l'intensité des pluies dépasse tout ce qu'ils imaginaient. Les habitants n'ont aucune information, à tel point qu'ils vont voir par eux-mêmes l'étendue des dégâts, comme le raconte Chantal Mure, première adjointe aujourd'hui, pharmacienne à l'époque. "J'ai croisé un homme qui m'a dit qu'il se rendait sur le pont romain parce qu'il pensait que l'Ouvèze avait débordé. C'était un comportement très dangereux !"

À l'époque, les communes disposent d'un seul outil pour informer les habitants d'une catastrophe comme l'explique Johnny Douvinet, géographe à l'université d'Avignon. "Les communes sont équipées des sirènes mises en place par le Général de Gaulle après la Seconde guerre mondiale. Pour autant, elles n'ont pas été utilisées. Toute les autorités ont été prises de court". Vu comme le ciel et l'Ouvèze grondent, vu la faible portée des sirènes, même si elles avaient été activées, elles n'auraient servi à rien.

Très vite, on ne peut plus appeler, ni être appelé. On ne peut plus ni entrer ni sortir de la ville. Vaison est coupée du Vaucluse, l'alerte au monde extérieur vient donc des pompiers vaisonnais, qui demandent avec insistance l'envoi immédiat de renfort. Dans la foulée, le plan ORSEC est mis en place, pour venir en aide par tous les moyens aux habitants des communes sinistrées. Les secours s'organisent et se relaient pendant des semaines.

Les communes et les campings sont aujourd'hui mieux équipés

Les inondations de Vaison et des environs ont permis d'avancer sur la question de l'alerte. En 30 ans, la commune a su tirer les leçons du drame d'après Chantal Mure, la première adjointe. Aujourd'hui, en cas de catastrophe, la mairie serait alertée en temps réel, explique-t-elle. "Nous travaillons avec Vigicrues. Nous sommes prévenus à la minute près de ce qui se passe dans le ciel. Ces dernières semaines, pendant les orages, quelqu'un était en relation permanente avec cette société. Nous savions précisément où était le nuage, à l'est, à l'ouest... Deuxièmement, nous avons répertorié tous les riverains de la rivière que nous pouvons contacter en urgence. L'Ouvèze est aussi protégée avec des sondes de niveau, en amont. On sait donc s'il pleut en amont de Vaison, à quel moment l'eau peut arriver chez nous et prévenir les habitants si besoin."

Chantal Mure, première adjointe à la mairie de Vaison-la-Romaine © Radio France - Adèle Bossard

En septembre 1992, deux campings ont été submergés par l'Ouvèze, de très nombreux vacanciers ont perdu la vie. Aujourd'hui, des garde-fous ont été mis en place dans ces lieux de vacances. Plusieurs niveaux d'alerte existent comme l'explique Stéphane Roy, gérant des résidences vacances du Moulin de César à Vaison, à deux pas de l'ancien camping "A cœur joie".

Un tout nouveau système d'alerte, par notification

Trente ans plus tard, un tout nouveau système d'alerte est en place : le dispositif FR-Alert. Depuis le mois de juin, les autorités peuvent envoyer des alertes par notification sur les téléphones portables en cas de catastrophe naturelle. Des chercheurs de l'université d'Avignon participent à son développement. Si la catastrophe de Vaison se reproduisait aujourd'hui, voilà ce que les habitants du secteur entendraient.

Une notification stridente reçue sur tous les téléphones portables de la zone menacée nous explique Johnny Douvinet, défenseur de ce système de protection des populations. "La zone inondable du bassin de l'Ouvèze, par exemple, est cartographiée, intégrée dans plusieurs plans donc on pourrait très bien imaginer qu'une alerte par notification soit envoyée sur les téléphones de la zone. Ce n'est pas un gadget, ça complète les limites des sirènes qu'on entend pas en cas de pluies intenses. En cas d'alerte, il faut respecter les consignes qu'on reçoit par téléphone. S'il est indiqué de ne pas bouger, on reste où on est, quitte à perdre quelques heures".

Depuis le mois de juin, la préfecture de Vaucluse, et toutes les autres sont en mesure d'envoyer ces notifications. Le dispositif FR-Alert a été utilisé en Gironde, à Landiras, pendant les incendies de l'été. Avant cela, il avait été testé auprès des populations. Techniquement, le système fonctionne. Il faut désormais qu'il rentre dans les habitudes des autorités. Il peut être utilisé en cas d'inondations et de catastrophe naturelle, d'accident technologique, d'attaque terroriste et même à terme d'alerte enlèvement.

Comment fonctionne le dispositif FR-Alert - Capture d'écran du site du ministère de l'Intérieur