Inondations de 1992 en Vaucluse : trente ans après, les secours toujours plus efficaces

Après les inondations de Vaison-la-Romaine, le 22 septembre 1992, 8.000 professionnels des secours ont été mobilisés : pompiers, gendarmes, militaires. Des psychiatres sont aussi intervenus. Trente ans plus tard, France Bleu Vaucluse s'interroge sur le rôle de ces secours, avant et maintenant.

Le 22 septembre 1992, 46 personnes sont mortes dans les inondations du Haut-Vaucluse, à Vaison-la-Romaine et dans les communes environnantes. Des pluies torrentielles se sont abattues sur le nord du département et ont fait déborder l'Ouvèze. La rivière, d'habitude si calme, a tout emporté sur son passage : habitants, touristes, véhicules, maisons. Trente ans plus tard, France Bleu Vaucluse consacre une série de reportages à cette catastrophe et aux leçons qu'en ont tiré les habitants, les secours, les autorités. Aujourd'hui, gros plan sur l'intervention des secours.

Ils sauvent 38 personnes à eux deux, à l'aide d'une petite barque de pêcheur

Lorsque les intempéries éclatent, les lignes téléphoniques ne fonctionnent plus, Vaison devient coupée du monde. Lorsque l'Ouvèze se transforme en vague de 17 mètres de haut, tous les ponts de la commune, à part le pont romain, sont emportés. Les pompiers vaisonnais sont donc seuls pendant plusieurs heures, avant l'arrivée des renforts. Âgé de 23 ans, Thierry Lafont était pompier volontaire à la caserne de Vaison. Il a sauvé près d'une quarantaine de personnes au niveau du camping 'A cœur joie', aux côtés d'un habitant de Saint-Marcellin-les-Vaison, qui eut la bonne idée de venir sur place avec une barque de pêcheur.

Une centaine de pompiers vauclusiens spécialisés dans le risque inondations

À l'époque, les pompiers de Vaison, isolés pendant plusieurs heures, ont fait avec les moyens du bord. Aujourd'hui, une centaine de pompiers sont spécialisés dans le risque inondations en Vaucluse, formés par le Commandant Alain Jalabert, conseiller technique en risque aquatique pour tout le Sud de la France. Il propose à la centaine de pompiers vauclusiens spécialisés sept jours intenses de formation, d'abord en eau calme puis en eaux plus mouvementées.

"On travaille dans un milieu de fort courant, d'eaux vives, on va retrouver des phénomènes de mouvements d'eau qu'on peut retrouver derrière une voiture qui commence à bouger par exemple, ou bien des contre-courants. On met en situation des pompiers au plus près des phénomènes qu'ils vont vivre sur le terrain", explique Alain Jalabert. En trente ans, les pompiers se sont organisés. "C'est ce qu'on appelle la résilience, poursuit-il. La capacité à se renforcer après avoir vécu un événement qui vous a déstabilisé. De la déstabilisation naît le constat, du constat des conclusions et peut-être des opportunités de changement."

Est-ce-que cela veut dire que si une telle catastrophe se reproduisait, les pompiers vauclusiens seraient prêts ? Pas si sûr à en croire le Commandant Alain Jalabert : "Haroun Tazieff disait du risque naturel 'c'est une situation à laquelle même ceux qui sont prévus pour y répondre sont dépassés'. Clairement, on serait encore dépassés. Mais on est mieux équipés, mieux informés, mieux organisés". Les pompiers sont en effet plus réactifs. En cas de catastrophe, plusieurs hélicoptères pourraient venir survoler Vaison en quelques dizaines de minutes.

Les CUMP, cellules d'urgence médico-psychologique interviennent aujourd'hui sur ce type de catastrophes

Au-delà de la prise en charge des blessures physiques, se pose la question des traumatismes psychiques chez les sinistrés. À l'époque, des psychologues et psychiatres sont dépêchés sur place sans réelle organisation. Trente ans plus tard, leur intervention est beaucoup plus coordonnée grâce aux CUMP, les cellules d'urgence médico-psychologique, créées en 1995 dans la foulée de l'attentat de la station Saint-Michel à Paris.

Au centre hospitalier de Montfavet, le sac à dos de la Docteure Samia Lahya, la référente psychiatre de la CUMP 84, est toujours prêt, dans son bureau. Car en quelques heures, la centaine de volontaires vauclusiens peuvent partir sur le terrain, comme à l'automne 2020, dans la vallée de la Roya. Il y a 30 ans, la CUMP n'existait pas, mais des psychiatres ont été mobilisés à Vaison-la-Romaine dans les jours qui ont suivi les inondations. Le Dr Thierry Bourgeois est lui resté en base arrière, à Avignon. Il explique que tous les professionnels ont du actualiser leurs méthodes de prise en charge. "Les collègues sur place se sont retrouvés confrontés à des situations qui ressemblaient à de la psychiatrie de guerre. Ce sont les mêmes phénomènes psychiques quand un soldat se retrouve face à la mort. On a tous tendance à se croire immortel et il y a des situations où on se dit 'là, je vais mourir'".

"Vaison a provoqué une urgence à se coordonner" - Samia Lahya, référente de la CUMP 84

Depuis, les CUMP sont nées, mobilisables pour les catastrophe naturelles comme pour les attaques terroristes. L'important, c'est la prise en charge rapide des victimes nous explique la Docteure Lahya. "Le premier temps est celui de la catharsis, de la parole, de la verbalisation. C'est comme un débriefing précoce". Une prise en charge plus longue est aussi bénéfique pour éviter les traumas sur plusieurs années : "les conséquences à long terme, c'est le stress post traumatique et des symptômes peuvent se greffer dessus, comme la dépression". Ces séquelles peuvent durer plusieurs années. Aujourd'hui encore, des patients, témoins de Vaison la Romaine éprouvent le besoin d'en parler.

Les CUMP ont été créées trois ans après les inondations de Vaison. Mais ces événements ont participé à leur organisation d'après Samia Lahya. "Vaison a amené une urgence à se structurer et à se coordonner, analyse-t-elle. Nous avons amélioré nos dispositifs d'intervention, de l'alerte aux secours jusqu'au suivi des victimes. Cela a été un point clé pour le développement des CUMP. Les personnes qui sont intervenues sur place étaient _précurseurs de ce type d'intervention d'urgence médico-psy_. Il a fallu improviser et ça nous a servi d'expérience, par exemple dans la vallée de la Roya. On voit bien la différence entre un événement de 1992 et un de 2020 : on s'est structurés, on est plus efficaces et réactifs dans la prise en charge des victimes".

