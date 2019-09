Inondations de janvier 2018 à Besançon: l’Etat reconnait l’état de catastrophe naturelle

Besançon, France

Plus d'un an et demi après les dégâts, l'arrêté interministériel a été publié ce mercredi au Journal Officiel: l’état de catastrophe naturelle est reconnu pour la commune de Besançon au titre des inondations par remontée de nappe phréatique survenues entre le 22 et le 28 janvier 2018.

La procédure d’instruction a été relativement longue et complexe, mais les victimes de ces inondations ont maintenant 10 jours à compter de ce mercredi pour saisir leurs assureurs et faire valoir leurs droits. Si des déclarations de sinistre ont déjà été faites, il est vivement conseillé aux personnes concernées de reprendre contact dans ce délai avec leurs compagnies d’assurance afin de vérifier qu’elles les ont bien prises en compte.

Le niveau du Doubs à Besançon avait atteint 6 mètres 71 , le parc Micaud et une partie de Chamars s'étaient retrouvés sous l'eau, la remontée des nappes phréatiques s'était traduites par des inondations de caves et de garages, notamment sur le secteur de la rue Charles Nodier et de la rue du général Lecourbe.