Inondations de janvier : l'état de catastrophe naturelle reconnu pour huit communes du Tarn-et-Garonne

La Garonne qui sort de son lit et qui envahit les berges. Ces scènes ont été observées dans de nombreuses communes d'Occitanie début janvier. Un arrêté interministériel publié au Journal Officiel du 30 mars 2022 reconnait l'état de catastrophe naturelle pour huit communes du Tarn-et-Garonne pour des inondations et des coulées de boue entre le 9 et le 12 janvier 2022. Il s'agit des communes suivantes :

- Castelferrus

- Castelsarrasin

- Escatalens

- Finhan

- Grisolles

- Mas-Grenier

- Monbéqui

- Verdun-sur-Garonne

Les sinistrés disposent d’un délai de dix jours suivant la publication de l’arrêté interministériel pour faire parvenir à leur compagnie d’assurance un état estimatif de leurs pertes, s’ils ne l’ont pas déjà fait à la survenance du sinistre.

Par ailleurs, en Haute-Garonne, l'état de catastrophe naturelle a été reconnu pour la période du 9 au 12 janvier 2022 pour les communes de Beauzelle et de Martres-Tolosane.