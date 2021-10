20 ans après les inondations dans la Somme, "on est mieux préparé", estime le directeur du bassin versant

Comment mieux gérer et mieux prévenir les inondations ? 20 ans après les gigantesques crues qui ont marqué le département et plus particulièrement l'Abbevillois, un grand colloque débute ce mercredi à Amiens, organisé par le syndicat mixte Ameva (Aménagement et Valorisation du Bassin de la Somme). Son directeur est l'invité de France Bleu Picardie.

France Bleu Picardie : les inondations de 2001 ont fortement et durablement marqué les esprits et ont poussé les pouvoirs publics à aménager le territoire. C'est l'un des objectifs du colloque, mesurer ce qui a été réalisé en 20 ans. Alors qu'est-ce qui a été fait ?

Olivier Mopty : beaucoup de choses ont été faîtes depuis 20 ans, il y a ce qui se voit et ce qui ne se voit pas. Ce qui se voit, quand vous vous promenez le long du fleuve qui est propriété du Conseil Départemental de la Somme, ce sont les ouvrages qui ont été reconstruits, réaménagés. Ces ouvrages sont des barrages qui consistent à faire passer plus de débit en situation de crue en marge des zones habitées, en vue de protéger beaucoup plus les biens et les personnes.

Olivier Mopty, directeur du syndicat mixte Ameva © Radio France - François Sauvestre

Et avec quels effets principaux ?

Sur l'Abbevillois on par exemple pu le mesurer par des modèles pour constater l'efficacité des ouvrages. Si une crue comparable à celle de 2001 revenait demain, on aurait entre moins 50 et moins 70 centimètres d'eau sur l'agglomération d'Abbeville, ce qui est considérable. On affiche un affaissement des niveaux d'eau, mais surtout, un affaissement de la durée d'inondabilité parce que ce qui caractérise les crues de la Somme, c'est vraiment la durée d'inondation, cette crue de nappes qui arrive, qui s'installe et qui dure plusieurs semaines voire plusieurs mois.

Olivier Mopty, directeur du syndicat mixte Ameva Copier

Est-ce que la Somme est désormais à l'abri de crues d'une même ampleur ?

Définitivement à l'abri non, le risque zéro n'existe pas. Ce que l'on sait c'est que l'on aurait beaucoup moins de dommages qu'en 2001. Maintenant, avec le réchauffement climatique, on est pas à l'abri que de tels phénomènes reviennent mais on est mieux préparé. Dans ce qui ne se voit pas de notre action il y a le travail fait auprès des populations, du grand public, des scolaires. Tout ce qui est fait autour de la culture du risque.

Est-elle assez forte cette culture du risque ?

C'est un travail de tous les jours, c'est assez compliqué parce qu'on constate qu'il y a un turnover important des populations. il y a un important travail d'information à faire. Il faut continuer d'informer d'alerter, ne pas déconnecter non plus les riverains de leur milieu aquatique, comme les pêcheurs par exemple. Il faut les associer, ce sont de véritables sentinelles.

Aujourd'hui le type de risque a changé, c'est à dire que la Somme est mieux préparée aux inondations qui viendraient de la saturation des nappes. En revanche il y a des phénomènes beaucoup moins contrôlés et en partie liés au changement climatique. Lesquels ?

On voit de plus en plus des phénomènes assez violents, assez soudains de type orage, très localisé sur notre territoire et parallèlement on a un territoire très agricole, avec un modèle de plus en plus industriel, avec de la pomme de terre, des cultures de printemps, betteraves, légumes. Donc des cultures qui sont sensibles à l'érosion parce que les sols sont très souvent à nu et il y a donc des phénomènes de ruissellement qui génère des coulées de boue. On a un bassin versant qui regroupe plus de 800 communes et près d'une sur deux a fait l'objet d'une reconnaissance d'état de catastrophe naturelle par rapport à des coulées de boue ces 25 dernières années.

Comment agir contre ces phénomènes ?

On travaille en étroite collaboration avec la profession agricole et les collectivités qui portent des projets sur leurs territoires. On étudie, toujours à des échelles cohérentes que sont les bassins versants. On propose des aménagements, dans le parcellaire agricole et notamment des infrastructures vertes, des haies, des bandes herbeuses, des fossés, ce que l'on appelle des petits ouvrages d'hydraulique douce qui permettent de mieux infiltrer l'eau et de la capter au plus proche d'où elle tombe sur la parcelle.