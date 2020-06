INONDATIONS - Deux heures et demi de déluge, Ajaccio sous les eaux.

Vers 11h30, ce jeudi, un violent orage a éclaté sur la ville d'Aiacciu. Dans les premières heures, on a mesuré jusqu'à 40mm de pluie en une demi-heure ! Les orages persistants, des inondations se sont formées. Quartier St Jean, sur le Boulevard D. Paoli, mais aussi cours Jean Nicoli, le long de la voie ferrée, et quartier St Joseph, à l'entrée de la ville. La circulation ralentie. Les agents de ville sont intervenus pour resceller les plaques d’égouts qui s'étaient détachées.

Des voitures ont été emportées, la circulation coupée avenue Noël Franchini et Maréchal juin. © Radio France - RCFM

Voitures emportées, commerces sous l'eau.

Le centre opérationnel d'intervention et de secours de Corse-Du-Sud s'est dit "débordé d'appels", à à la mi-journée.

Le plus gros de la perturbation a été observé quartier Petralba et Salini. Un véritable torrent, emportant sur son passage voitures, containers de poubelles et déchets en tous genres. Avenue Noël Franchini, c'est le débordement du bassin de rétention des eaux de pluie de la Spusata qui a débordé vers le bassin de la Madunnuccia, occasionnant des dégâts encore difficiles à estimer. Plusieurs commerces et habitations ont été touchés, et les pompiers ont dû mettre en sécurité une vingtaine de personnes qui se trouvaient en situation de danger.

Élèves mis en sécurité

Les élèves des écoles des quartiers touchés ont été mis en sécurité et les parents invités à ne pas venir tout de suite les chercher. Vers 15h, le bilan provisoire était de 1 blessé léger, un pompier touché à un pied.

La Préfecture de Corse-Du-Sud a activé son centre opérationnel départemental (COD) pour gérer la situation et centraliser les informations. Des dispositifs de blocage des entrées nord et est de la ville on été installés. Dans le ciel, la situation s'améliorait peu à peu.

Selon les services de Météo France, l'épisode a occasionné des cumuls de pluies extraordinaires, jusqu'à 103 mm en deux heures de temps, notamment sur Suartellu, à l'entrée de Mezzavia.