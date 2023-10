Inondations en Drôme et en Ardèche : l'état de catastrophe naturelle reconnu pour 47 communes

L'état de catastrophe naturelle reconnu pour 47 communes en Drôme et en Ardèche après le déluge du 18 septembre dernier. L'arrêté est paru ce mercredi matin au journal officiel .

Les pluies diluviennes avaient provoqué inondations, coulées de boue et entraîné des dégâts dans les communes et les habitations. La procédure de reconnaissance a été accélérée, les demandes avaient été examinées dès le 22 septembre, 4 jours seulement après les intempéries. L'arrêté est paru 16 jours après quand habituellement il faut plusieurs mois.

26 communes du nord Ardèche retenues

Andance

Arlebosc

Arras-sur-Rhône

Belsentes

Boucieu-le-Roi

Bozas

Cheminas

Colombier-le-jeune

Colombier-le-Vieux

Le Crestet

Eclassan

Empurany

Etables

Gilhoc-sur-Ormèze

Lamastre

Lemps

Ozon

Saint-Barthélemy-Grozon

Saint-Barthélémy-le-Plain

Saint-Basile

Saint-Jean-de-Muzols

Saint-prix

Saint-Victor

Sarras

Sècheras

Vion

21 communes du nord Drôme retenues

Albon

Andancette

Anneyron

Beausemblant

Châteauneuf-de-Galaure

Claveyson

Epinouze

Erôme

Fay-le-Clos

Hauterives

Lapeyrouse-Mornay

Laveyron

Manthes

Moras-en-Valloire

Ponsas

Saint-Barthélemy-de-Vals

Saint-Donat-sur-l'Herbasse

Saint-Jean-de-Galaure

Saint-Sorlin-en-Valloire

Saint-Uze

Saint-Vallier