Inondations en Finistère : tous les cours d'eau sont rentrés dans leur lit

"L'ensemble des cours d'eau du département ont retrouvé leur lit, même s'il reste des zones inondées", annonce la préfecture du Finistère, après les débordements qui ont eu lieu le week-end du Nouvel An, et de façon spectaculaire à Quimperlé, où la Laïta a envahi les quais et inondé quelques commerces.

La vigilance orange crues est levée dans le Finistère, mais elle est maintenue au niveau "jaune" pour les bassins de la Laïta et de l'Aulne, "mais en cours de décrue rapide en particulier pour l'Aulne qui devrait retrouver un niveau normal dès les prochaines heures", prévoyaient les autorités lundi soir.

Mais l'épisode n'est peut-être pas terminé. Après un lundi plutôt sec, de nouvelles pluies sont attendues en fin de semaine alors que le niveau des cours d'eau du département reste élevé.