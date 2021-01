Inondations en Franche-Comté : la Loue est sortie de son lit, des routes coupées

Des inondations touchent le Doubs et la Haute-Saône, en alerte orange aux crues. Le Jura est également en alerte pour pluies et crues. Suivez la situation en particulier dans la vallée de la Loue où la rivière est sortie de son lit, des routes sont inondées.

En vigilance orange depuis la veille, le département du Doubs est touché par des inondations. C'est spectaculaire à Ornans, où la Loue a envahi les rues. Suivez la situation avec France Bleu Besançon.

Antenne spéciale sur France Bleu Besançon

Les prévisionnistes de Météo France annoncent des pluies massives : le cumul sur 48 heures pourrait représenter un mois de précipitations, voire atteindre le niveau des crues de 2018, d'autant que le radoucissement des températures accentuent la fonte des neiges.

Routes coupées et/ou partiellement inondées

Ce vendredi matin dans le Doubs la D 17 entre Quingey et Lombard, la D 67 à Lods et la D277 entre Ougney-Douvot et Esnans sont coupées et déviées pour inondations. Entre Eternoz et Nans-sous-Sainte-Anne, la D 492 est coupée également en raison d'un glissement de terrain qui a provoqué un éboulement (terre et roche mêlées).

Plusieurs départementales nécessitent la vigilance des automobilistes mais ne sont pas coupées : à La Rivière-Drugeon, à Vallogne, Montbenoit, Montflovin, Ville-Dupont, Chaux-Neuve, Mouthe, Boujailles et Sancey.

La Loue est sortie de son lit

La Loue est sortie de son lit ce jeudi soir, l'alerte a été donné à Ornans en fin d'après midi et ce vendredi matin l'eau a envahi la place Courbet et le centre ville. Actuellement la hauteur d'eau à Ornans est de 2m10, mais selon les prévisions elle devrait continuer à monter dans la matinée. "On devrait être à 2m30 ou 2m35 d'ici midi" prévient Isabelle Guillame, la maire d'Ornans, où élus et employés municipaux sont restés mobilisés toute la nuit.

Même situation un peu plus haut dans la vallée à Lods, où le maire Jean-Michel Lièvremont confirme: "la Loue continue à monter, c'est assez impressionnant, la route est barrée; on a énormément d'eau du côté de l'ancien hôtel-restaurant La Truite d'Or" Le maire de Lods qui s'attend à voir des caves et sous-sols inondés: "on est quasiment au niveau des inondations de début 2018" précise-t-il.