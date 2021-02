Inondations en Gironde : "Les prévisions n'ont pas été fausses", assure Vigicrues

Les inondations en Gironde la semaine dernière ont été plus importantes que ce qu'imaginaient certains habitants qui disent avoir été surpris par une montée rapide de l'eau. Le secteur de La Réole a été le plus touché. Mercredi 3 février, en fin d'après-midi, le niveau de l'eau a augmenté de "10 centimètres par heure", selon le maire de La Réole, pour atteindre un pic à plus de 9.80 mètres le jeudi en fin de matinée selon l'élu.

Vigicrues annonçait pourtant en début de semaine un pic à 9.30 mètres. Sur le centre de Bordeaux, les prévisionnistes qui se sont relayés 24h/24 pour faire face aux inondations ont d'ailleurs revu leurs estimations à la hausse le mercredi après-midi. Les prévisions n'ont donc "pas été fausses", estime Yan Lacaze, prévisionniste à Vigicrues. "Elles sont réactualisées puisqu'on a besoin de suivre au plus près les phénomènes naturels qui sont complexes", ajoute t-il.

"Composer avec les incertitudes"

Yan Lacaze explique également que son service doit "composer avec les incertitudes" et que son but est de les réduire autant que possible : "Il faut bien voir que nous travaillons sur des prévisions météo donc nous avons une incertitude sur la quantité de pluie annoncée. Une incertitude également sur les phénomènes naturels en cours, l'humidité du sol, son état à l'instant T...", précise t-il.

Sur des crues aussi importantes que celle-ci (la plus importante depuis 1981), Yan Lacaze souligne enfin qu'il existe "des effets de stockage dans le lit majeur, dans les casiers, et donc de remplissage progressif. Des choses qui vont venir perturber le débit, l'écoulement de la rivière. Et tout ce qui peut perturber l'écoulement de la rivière va rajouter un peu d'incertitude dans les mesures". Un écart de mesure du débit de l'ordre de 4% a ainsi conduit à réaliser une nouvelle prévision : "Dès lors qu'on a eu cette information, elle a été réactualisée sur le site Vigicrues environ 12 heures avant le pic, le maximum".