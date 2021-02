Inondations en Ile-de-France : les perturbations sur la route et dans les transports en commun ce mardi

Avec la pluie qui persiste en Ile-de-France, on peut craindre le retour des inondations. La circulation des transports en commun pourrait être perturbée, des routes et des rues sont barrées, des consignes pourraient être données pour les riverains : on fait le point pour cette journée de mardi.