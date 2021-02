Inondations en Île-de-France : une stabilisation des cours d'eau attendue ce jeudi

Après une montée des eaux en Ile-de-France en ce début de semaine, une accalmie devrait être observée ce jeudi et vendredi pour la pluie, avec une stabilisation des niveaux d'eau. La situation est plus incertaine en revanche pour le week-end.

Le zouave du pont de l'Alma a toujours les pieds dans l'eau, mais la montée des eaux s'est calmée ce mercredi en Île-de-France. "Pour l'instant, la situation n'est pas alarmante, on a des crues vraiment habituelles pour la saison", explique Alexandre Leonardi, chef du service prévention des risque à la Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Energie (DRIEE) d’Île-de-France. "On peut s'attendre à une stabilité jusqu'à vendredi matin, avec des hausses qui se poursuivent sur la Marne et l'Oise mais de façon assez lente, car on aura peu de pluie", précise-t-il.

Ce mercredi soir, à 22 heures, le niveau de la Seine reste élevé mais stable, avec 4,32 mètres d'eau relevés à la station Austerlitz. Même tendance pour la Marne qui a été relevée à 2,54 mètres, mais qui devrait monter encore à partir de jeudi soir. De légères hausses des cours d'eau sont encore attendues dans les Yvelines en aval : du côté de Poissy, la Seine a commencé à envahir les berge et les jardins, mais des pompes fonctionnent sur l'île de Migneaux, souvent inondée en cas de grosse crue. Une bonne partie des cours d'eau franciliens restent en vigilance jaune, avec

Navigation interdite sur la Seine et la Marne

La navigation est interdite sur la Seine à Paris depuis mercredi matin entre le pont de Grenelle et l'aval de l'entrée au bassin de l'Arsenal. Elle reste maintenue en amont et en aval de Paris, ce qui permet notamment d’assurer la desserte du port de Gennevilliers. L'eau de la Seine est montée de plusieurs centimètres dans la nuit de mardi à mercredi, avant de se stabiliser.

Sur la Marne, la navigation est interrompue entre Courcelles et Meaux sur environ 110 km ainsi que sur le canal Latéral à l’Oise entre l’écluse de Sempigny et le canal de Saint Quentin, indique Voies Navigables de France.