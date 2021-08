Inondations en juillet : quinze communes de la Marne reconnues en état de catastrophe naturelle

L'état de catastrophe naturelle a été reconnu pour quinze communes marnaises particulièrement touchées par les inondations et les coulées de boue du 13 au 16 juillet 2021. Les sinistrés ont 10 jours pour se faire connaître auprès des assurances.

Cet arrêté interministériel cible principalement des secteurs à l'ouest de Reims, dans la Montagne de Reims et près de Vitry-le-François, à la frontière entre la Marne et la Haute-Marne. Voici les communes concernées :

Baslieux-sous-Châtillon

Belval-sous-Châtillon

Châtillon-sur-Marne

Crugny

Cuchery

Fismes

Heiltz-le-Maurupt

Maurupt-le-Montois

La Neuville-au-Pont

Saint-Brice-Courcelles

Saint-Vrain

Sermaize-les-Bains

Sermiers Ventelay

Vienne-le-Château

Les sinistrés disposent d’un délai de 10 jours à compter de la publication de cet arrêté, soit jusqu'au 10 août 2021 inclus, pour déposer un état estimatif de leurs dommages auprès de leur compagnie d’assurance.