Inondations et coulées de boue en juin : 38 communes des Pyrénées-Atlantiques en état de catastrophe naturelle

L'état de catastrophe naturelle a été reconnu pour 39 communes des Pyrénées-Atlantiques en vertu d'un arrêté du 24 juillet, paru au journal officiel ce vendredi 28. À compter de ce vendredi, les sinistrés ont donc 30 jours pour contacter leur assureur. Il s'agit des communes suivantes : Ainhoa, Arrosès, Aurions-Idernes, Aydie, Barinque, Bernadets, Bizanos, Boueilh-Boueilho-Lasque, Burosse-Mendousse, Cadillon, Cambo-les-Bains, Came, Castetpugon, Diusse, Escoubès, Garlin, Gerderest, Higuères-Souye, Labastide-Villefranche, Lalongue, Lasserre, Lespielle, Louvigny, Maspie-Lalonquère-Juillacq, Maucor, Montardon, Mont-Disse, Mouhous, Oloron-Sainte-Marie, Orthez, Pau, Saint-Armou, Saint-Castin, Saint-Jean-Poudge, Sallespisse, Séméacq-Blachon, Tadousse-Ussau, Taron-Sadirac-Viellenave.

ⓘ Publicité

Certaines communes ont été touchées par des orages entre le 10 et le 13 juin 2023. D'autres plus tard, entre le 20 et le 22. La commune de Saint-Castin a même été frappée deux fois par les intempéries : en mai et en juin.

loading

Dans cet arrêté, on apprend aussi que quatre communes qui avaient fait une demande de reconnaissance d'état de catastrophe naturelle se la sont vu refusée : Itxassou, Lannecaube, Portet et Taron-Sadirac-Viellenave (pour les intempéries des 20 et 21 juin, mais pas pour celles survenues autour du 10).