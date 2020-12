Inondations : l'Adour à Dax vient de vivre sa 11eme plus grosse crue

Pas plus forte, mais plus rapprochées. Le pic de crue de l'Adour à Dax a atteint 5m53 ce lundi. Mais même avec cette hauteur, cette crue de l'Adour n'entre pas dans le Top 10 des crues historiques mesurées. C'est la 11eme. Et si les crues ne sont pas plus violentes, elles semblent plus récurrentes.

Ce lundi, le pic de crue de l'Adour à Dax a été atteint à 5m53. C'est haut, mais cette crue de l'Adour n'entre pas dans le Top 10 des crues historiques depuis qu'elles sont mesurées. Ce serait donc la 11eme plus grosse crue de l'histoire moderne de l'Adour.

Les caprices de l'Adour sont depuis des bien longtemps une habitude pour les Landais bien qu'il semble se préciser que ces crues se rapprochent dans le temps, sont de plus en plus fréquentes. "On constate un petit peu quand même les effets du changement climatique je pense", tente d'expliquer Véronique Michel, la responsable du service inondation pour le Grand Dax.

Crues décennales successives

Des crues jugées décennales arrivent désormais chaque année voire plusieurs fois dans l'année. "On a eu 10 crues l'année dernière. Et là, une crue qui a une chance sur dix d'arriver, parce que la crue décennale ce n'est pas celle qui arrive tous les dix ans, c'est celle qui a une chance sur dix d'arriver tous les ans. Et là, elle est arrivée deux fois de suite", poursuit la spécialiste dacquoise de la question.

En cause l'urbanisation aussi sans doute, l'utilisation des sols, "et aussi un niveau de précipitations qu'on avait pas forcément auparavant. Là, on a encore battu le record historique de précipitation sur le mois de décembre, pareil l'année dernière".

Faut-il s'y habituer ?

Faut-il s'habituer à ces crues qui se répètent ? "J'espère que non", répond Véronique Michel, "car c'est une charge de travail conséquente pour les agents, c'est une charge sur les ouvrages qui ne sont pas habitués à avoir de l'eau aussi régulièrement. C'est le cas aussi sur les digues en milieu plus rural qui s'abîment parce qu'elles ont été très sollicitées en deux ans et ce n'était pas le cas avant. Elles voyaient l'eau une fois tout les dix ans. Donc non, j'espère que ce ne sera pas comme ça tous les ans".