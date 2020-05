Inondations : l'Adour monte à Dax mais la crue sera moins importante que prévue

L'Adour et la Midouze restent sous surveillance ce jeudi dans les Landes. Après les fortes pluies de ces derniers jours, les deux cours d'eau sont toujours en vigilance orange inondations.

"Excepté dans le secteur de Dax où l'Adour progresse toujours ce jeudi, la décrue est désormais en cours partout. D'importants débordements sont néanmoins toujours observés sur l'aval de ces tronçons" note ce jeudi Vigicrues, le service d'information sur le risque de crues, dans son bulletin de vigilance.

Sur l'Adour, pic de crue attendu ce jeudi à Dax

A Dax, le niveau de l'Adour, mesuré à 4,38 mètres ce jeudi à 11h10, devrait continuer à progresser dans la journée, mais dans des proportions moins fortes que redoutées. Si hier Vigicrues craignait un niveau dépassant les 5 mètres à Dax, les prévisions ont été revues à la baisse. La hauteur maximale, qui devrait être atteinte en fin de journée ce jeudi, est désormais estimée entre 4.40 et 4.60 mètres. Le niveau de la dernière crue de novembre 2019, à plus de 5.10 mètres, ne sera donc pas atteint.

Par précaution, la ville et le Grand Dax ont fermé le parking des Berges et des barrages ont été installés boulevard Carnot, rue de la Marine, avenue des Tuileries et le quai du 28ème bataillon et la RD70 ont été fermés.

Plus en aval, à Pontonx-sur-l'Adour, la décrue est amorcée. La hauteur maximale de 4,75 m a été atteinte mercredi en milieu de journée. Ce jeudi à 11h, un niveau de 4.57 mètres est mesuré.

Décrue de la Midouze

Après des inondations importantes à Mont-de-Marsan mardi puis à Tartas mercredi, le niveau de la Midouze est désormais orienté à la baisse.

à lire aussi Landes : les images de la crue spectaculaire de la Midouze à Mont-de-Marsan

à lire aussi EN IMAGES - Landes : Tartas sous les eaux après les inondations

De nouvelles précipitations attendues dans les Landes

La pluie devrait recommencer à tomber à partir de ce jeudi soir dans les Landes, ainsi qu'au cours de la journée de vendredi. Mais ces précipitations s'annoncent modérées et, si "elles pourraient ralentir les décrues en cours", elles ne devraient pas pour autant "générer de nouvelles hausses significatives" des cours d'eau, note Vigicrues.