Inondations : l'état de catastrophe naturelle reconnu à Quimperlé

Lors du week-end du réveillon du nouvel An, en 2022, la commune de Quimperlé avait subi des inondations

Il avait plu des trombes d'eau à Quimperlé les 31 décembre et 1er janvier derniers. La rivière Laïta était sortie de son lit, envahissant les maisons. L'eau était montée jusqu'à 4,20 mètres, provoquant des inondations. Deux mois et demi plus tard, l'état de catastrophe naturelle vient d'être reconnu par les services de l'Etat. L'arrêté interministériel a été publié ce mercredi au Journal Officiel . Cette reconnaissance permet aux sinistrés de bénéficier d’une prise en charge de leurs dommages pour des sinistres habituellement exclus de leur assurance habitation.

Les personnes concernées doivent se manifester auprès de leur assureur dans les 30 jours suivant la publication de l'arrêté.