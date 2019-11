Les fortes pluies des dernières heures font déborder le cours de l'Allier. Les préfectures de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme appellent à la vigilance.

Inondations: la vallée de l'Allier touchée entre Haute-Loire et Puy-de-Dôme

Auvergne, France

La crue avance régulièrement tout au long du cours de l'Allier, du Haut-Allier jusqu'à la plaine de la Limagne. Tout le cours de l'Allier est placé en vigilance jaune, depuis Langogne jusqu'à Saint-Yorre.

Ce samedi, c'est d'abord la Haute-Loire qui a été touchée. Par mesure de précaution, les gendarmes ont patrouillé tout au long des cours d'eau pour informer les riverains des risques et s'assurer qu'il n'y avait pas de problème. A Cohade (près de Brioude), la mairie a informé les habitants du hameau de Crispiat devant le risque de montée des eaux.

En Haute-Loire également, la Loire est sortie de son lit. A Aurec-sur-Loire, des gens du voyage ont été déplacés devant le risque d'inondation. A Retournac, une famille (un couple et leurs trois enfants) a été piégée par la montée des eaux en voulant quitter son domicile. La voiture ne pouvait plus avancer et la famille est partie à travers champs. Elle a été hébergée par la commune pour la nuit. Les pompiers ont déjà effectué 74 interventions dans le département.

Dans le Puy-de-Dôme, la crue de l'Allier est arrivée au cours de la nuit. Des inondations ont touché le secteur de Brassac-les-Mines vers trois heures du matin. 80 habitations ont été inondées. Plusieurs routes sont également coupées en raison de la montée des eaux. Le pic de crue doit encore avancé, il est attendue vers Coudes et Vic-le-Comte vers la mi-journée.