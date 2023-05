Inondations, sécheresses : des chercheurs lorrains se penchent sur les événements climatiques extrêmes

Les chercheurs du laboratoire Loterr , rattaché à l'Université de Lorraine, organisent ce jeudi à l'INSPE de Metz une journée d'étude consacrée aux événements climatiques et hydrologiques mémorables qui ont touché la Lorraine. Deux épisodes marquent le point de départ des discussions : la grande crue de la Moselle de 1983 et la sécheresse de 2003. L'objectif de ces rencontres est est de dresser le bilan de ces épisodes qui ont marqué les esprits, tout en observant les événements récents et actuels.

"Les crues de 1983 étaient particulièrement grave et ont inondé une bonne partie de la région" explique Didier François, Ingénieur de recherche au laboratoire de géographie et d’hydrologie Loterr, "des crues généralisées, à un mois d'intervalle ce qui est tout à fait exceptionnel." Si d'autres crues ont été observées par la suite, comme en 2006 ou en 2021 dans le Pays Haut , aucune n'a été aussi grave. En revanche pour ce qui concerne la sécheresse, si 2003 est une année marquante, d'autres épisodes plus sévères se sont produit, particulièrement ces cinq dernières années. 2022 étant une année de sécheresse particulièrement grave , dont les conséquences se font encore sentir aujourd'hui.

Perception des événements

L'objet de cette journée d'étude est également de montrer que la perception consécutive à un événement extrême est souvent faussée, le manque de recul pouvant amener à surévaluer son caractère exceptionnel. "Ce qu'on entend souvent, en cas de crue par exemple, c'est que c'est un événement qu'on a jamais connu" constate Didier François, "or nous travaillons aussi avec des historiens et on peut remonter relativement loin dans les écrits, avec des événements comparables et parfois bien plus graves." Mais signe d'un véritable bouleversement climatique, ces épisodes se répètent à des intervalles de plus en plus rapprochés.

La journée permet aussi de réunir les acteurs concernés par la gestion de l'eau et des crises afin d'échanger sur la manière dont ces événements sont à présent appréhendés. "Avant, le seul interlocuteur était l'Agence de l'Eau. D'autres acteurs sont maintenant impliqués comme les collectivités locales ou les régions."