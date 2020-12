Inondations : un centre équestre, un accueil de loisirs et un camping évacués à Dax

La Midouze a rejoint l'Adour en vigilance orange Inondations ce vendredi.

En ce qui concerne l'Adour. A Dax, une hauteur maximale de 4,84 m a été atteinte ce jeudi vers 22h. La situation reste stable en début de journée de vendredi, mais va repartir à la hausse pour les jours à venir. En effet, le cumul des précipitations passées a entraîné une nouvelle hausse des niveaux en amont sur l'ensemble du bassin de l'Adour et de nouveaux fronts pluvieux sont attendus ce week-end. Le maximum à Dax n'est pas attendu avant dimanche, indique Vigicrues, le service gouvernemental d'information sur le risque de crues.

Promenades interdites

Conséquence : en prévision, les services du Grand Dax ont procédé à l'installation des barrages boulevard Carnot, rue de la Marine et rue Levannier. La promenade sur les digues, dans le bois de Boulogne et dans les barthes de l'Adour (Boulogne-Saubagnacq) est interdite. Par anticipation, le centre équestre et l'accueil de loisirs du bois de Boulogne, ainsi le camping des Chênes sont évacués. L'avenue des Tuileries reste encore ouverte mais sous surveillance départementale et sera fermée si nécessaire. La ville de Dax appelle à la prudence et demande respecter les signalisations mises en place.

Le niveau de l'Adour va continuer de monter dans les prochains jours © Radio France - Paul Ferrier

De nouvelles crues dans les prochains jours

En ce qui concerne la Midouze. Après une stabilisation des niveaux sur l'ensemble du tronçon ce vendredi, suite au passage d'un troisième front pluvieux la nuit prochaine, des nouvelles hauteurs maximales seront observées dans les prochains jours. Elles seront supérieures à celles attendues ces prochaines vingt-quatre heures, et provoqueront une crue significative indique Vigicrues.

A Mont-de-Marsan, une première hauteur maximale comprise entre 3,40m et 4,60m devrait être atteinte la nuit prochaine.

A Tartas, une hauteur maximale comprise entre 2,60m et 2,90m devrait être atteinte samedi après-midi.