Inquiétudes à Tréguennec dans le Finistère après la découverte d'un gisement de lithium

La commune de Tréguennec, dans le pays bigouden (Finistère), dispose sous ses pieds d'une réserve de lithium, un métal rare et recherché, car très utilisé dans les nouvelles technologies.

À quelques centaines de mètres du littoral, l'ancienne carrière est un lieu prisé par un couple de cygnes et des enfants qui viennent y tremper une canne à pêche. Aucun projet d'exploitation du lithium n'est annoncé, mais les habitants se méfient. "Les gens parlent beaucoup de cette découverte", résume une promeneuse, "et nous sommes nombreux à craindre une éventuelle exploitation."

Pour l'instant, seul un rapport du bureau de recherches géologiques et minières mentionne ce gi_sement de lithium dans cette zone qui appartient au Conservatoire du littoral, ce qui rassure cette riveraine : "on sait qu'en terme de droit, ces terrains sont vraiment protégés."_

On ignore si le gisement concerne aussi des terrains privés

Mais il est possible que le gisement s'étende sur des terrains privés attenants. L'un des riverains nous a d'ailleurs expliqué qu'il espérait d'autres investigations, pour être fixé sur la présence (ou non) de lithium dans son sous-sol. Le lithium est un métal rare utilisé notamment pour les batteries électriques dont la production va continuer à croitre pour tendre vers la neutralité carbone. "Quand il est question de gwenneg (ndl : de l'argent en breton), on peut se méfier", résume un habitant du pays bigouden. De quoi troubler la quiétude de cette petite commune de 310 habitants.