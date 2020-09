Inquiétude autour du déficit pluviométrique dans le Puy-de-Dôme

C'est un constat implacable et inquiétant. Dans le Puy-de-Dôme la situation hydrologique et les conditions météorologiques se sont dégradées au cours de la première quinzaine de septembre. Normalement pluvieux, le mois d'août ne l'a pas été cette année. Les débits des cours d'eau montrent une très nette baisse. Cette situation contribue à la difficulté de réalimentation des nappes souterraines de façon durable. Et les jours qui arrivent n'inverseront pas cette tendance.

Un déficit pluviométrique qui s'accentue

Face à cette situation le Préfet du Puy-de-Dôme Philippe Chopin a donc décidé de consulter le comité départemental de l’eau pour réagir devant cette situation inquiétante. Il a été décidé de maintenir ou de prendre des mesures sur les bassins versants suivants :

• niveau crise pour les bassins de la Dordogne, du Cher et de la Sioule : aucun prélèvement n’est possible en dehors de ceux strictement nécessaires aux exigences de santé, salubrité et sécurité humaine et animale.

• niveau alerte renforcée pour les bassins de l’Alagnon, de l’Ance et de la Dore : les prélèvements dans le milieu naturel sont, pour la plupart, interdits de 8h à 20h, sauf exception.

• niveau alerte renforcée sur l’ensemble du département pour les usages à partir des réseaux d’eau potable, par exemple : les arrosages des terrains de sport, des espaces verts et jardins ornementaux, des potagers, le lavage des véhicules hors stations économes en eau, le lavage des bâtiments, sont interdits de 8h à 20h, sauf exception.

Des mesures dont le respect sera contrôlé sur le terrain par les agents de l’Office français pour la Biodiversité. Des mesures qui pourraient être complétées par d'autres en fonction de l'évolution de la météo.