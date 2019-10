Inquiétudes à La Membrolle-sur-Choisille autour d'un projet d'augmentation de stockage de déchets amiantés

Depuis huit ans, DG Désamiantage s'occupe des déchets amiantés. Certifiée pour cela, elle fait donc partie de la douzaine de sites de traitement de l'amiante situés en Touraine.

Située sur la zone d'activité de La Membrolle-sur-Choisille, le long de la route de Château-la-Vallière, elle entrepose provisoirement ces déchets, chacun conditionné dans trois enveloppes totalement étanches, avant de les évacuer vers une autre entreprise de recyclage spécialisé. Jusqu'ici, elle ne pouvait stocker en même temps qu'une tonne maxi. Alors, pour éviter de ne faire partir des camions à moitié vide, l'entreprise a demandé aux autorités de rehausser le seuil d'entreposage. Les textes prévoient alors de porter la capacité à 49 tonnes après enquête publique.

Si le risque zéro n'existe pas, il est maîtrisé. En huit ans d'activité autour de l'amiante, nous n'avons enregistré aucun incident. Nous sommes audités trois fois par an et contrôlés par les services de l'Etat plusieurs fois dans l'année", DG Désamiantage

Pas de quoi rassurer les riverains. Déjà agacés par plusieurs contentieux pour des troubles du voisinage avec plainte à la clé dans les années 2000, certains habitants de la zone d'activité ont du mal à faire confiance à cette entreprise.

C'est un sujet grave de santé publique. Tous les voisins ont peur qu'il y ait un jour un accident. Lors des chargements et déchargements des camions, le risque de sacs éventrés est possible et on sait très bien que la poussière va se diffuser un peu partout. Chez nous comme dans la Choisille à quelques mètres. C'est pour ça qu'on est très inquiets, Claude Clavier, l'un des riverains de la zone d'activité