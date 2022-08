Insectes et chauve-souris sont perturbés par l’éclairage artificiel en Corse

Les points lumineux sont de plus en plus nombreux en raison de la croissance des zones urbaines. Cela perturbe les invertébrés mais aussi leurs prédateurs. Les spécialistes s’en inquiètent.

Actuellement en France, des voix s'élèvent pour dénoncer le fait que, en ces temps de discours écologiques en faveur de la sauvegarde de l'énergie, les vitrines des magasins et autres éclairages facultatifs restent allumés la nuit. Dans le même temps, lorsqu'on interrogent les spécialistes des insectes, premiers attirés par les halos lumineux, ceux-ci tiennent à rappeler les impacts de ces lumières sur l'écosystème.

En Corse, les éclairages urbains perturbent certaines espèces d'insectes et de chauve-souris, et plus globalement leur écologie (chasse pour se nourrir, reproduction...). Actuellement, l'Office de l'Environnement recense les papillons de nuit notamment, au travers d'un concours photo. Un atlas est même en préparation (voir photo ci-après). Mais déjà les entomologistes constatent que les vers luisants et les lucioles sont de moins en moins présentes. Le manque d'eau de cet été a également un certain impact.

Visuel du concours photos "Papillons de nuit" de l'OEC © Radio France - OEC

Parallèlement, et cela est lié, les chauve-souris sont touchées par ces facteurs. Une étude menée par l'association du "Groupe Chiroptères de Corse" tente de prouver que les chauve-souris de la région de St Florent sont perturbées lorsqu'elles chassent dans la région de Bastia - Biguglia. Les populations présentes dans la région voisine du Nebbiu s'orientent via les cours d'eau jusqu'aux zones humides, comme l'étang de Biguglia, selon cette association.

Exemple, le Murin de Cappaccini est une espèce de chauve-souris qui fuit toute lumière. "Certaines n'aiment vraiment pas aller là où il y a la lumière, car elle sont visibles. Elle (cette espèce ndlr) a besoin d'avoir des "corridors", c'est à dire des lignées d'arbres pour chasser, des haies. Elle a surtout besoin d'obscurité. On prévoit de faire des études pour prouver que ces cours d'eau et ces corridors sont vraiment utilisés", explique Kate Derrick, spécialiste active de la question dans l'île.

Une problématique toute actuelle, alors que des programmes de rénovation des éclairages publics sont en cours et que les points lumineux se multiplient en Corse.