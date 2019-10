INSOLITE Des maisons construites dans des anciens containers maritimes, une première dans la région

Louvroil, France

A Aulnoye-Aymeries, Vincenzo vient enfin de réaliser un rêve vieux de 40 ans, faire construire une maison comme il avait vu aux Pays Bas avec des containers. A l'intérieur on ne voit plus du tout de traces des 4 containers en acier découpés pour aménager les 96m2 de la maison cubique. A l'extérieur, il va les recouvrir de pierre Bleu de l'Avesnois, et sur le toit plat, il va faire pousser des plantes et des fleurs.

Une maison écolo avec du matériel recyclé, 20 à 30% moins chère qu'une construction traditionnelle, qui est montée 4 fois plus vite et qui laisse beaucoup plus de liberté qu'une construction classique avec ses murs porteurs, etc, assure le retraité.

Le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

Une formule qui permet aussi de grandes ouvertures, juste en découpant un pan de container pour faire des grandes baies vitrées, assure Rémi Camus, patron de maisons containers.

Autre avantage, les containers sont ce qu'on appelle des cages faraday qui permettent de se protéger des ondes. Et les containers peuvent aussi être transformés en piscines qu'on peut moduler et déplacer facilement.

La société lancée au printemps dernier a déjà son carnet de commandes plein pour des prestations très différentes, des maisons, mais aussi les vestiaires du stade de foot de Marpent près de Maubeuge ou encore un garage automobile du secteur.

Maisons Containers recherche aujourd'hui des maçons et des plaquistes pour étoffer son équipe, l'objectif c'est de passer de 3 à 18 salariés en 2020. Pour plus d'informations 06.23.12.09.87