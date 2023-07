INSOLITE : l'usine hydroélectrique troglodyte de Bâton, dans la vallée de la Romanche

C'est un endroit inconnu du grand public, au pied d'une falaise sur une voie cahoteuse de la vallée de la Romanche en Isère. A Livet-et-Gavet, à côté de centrales beaucoup plus visibles, il y a une usine hydroélectrique rare, si ce n'est unique au monde : une usine troglodyte. Elle se nomme l'usine de Bâton, du nom du ruisseau qu'elle capte à 1 700 mètres d'altitude. Elle se visite parfois lors des journées du patrimoine mais sa taille ne permet pas vraiment de l'ouvrir plus largement.

Une vieille centrale loin d'être désuète

Cette centrale a été construite à partir de 1914 et mise en service en 1925 par l'industriel Charles Albert Keller. C'est un témoignage de la grande époque de la "houille blanche", ainsi qu'était surnommée l'hydroélectricité, mais ce n'est pas un vestige. En effet la vieille dame, ses 3 turbines, sa "galerie réservoir" au sommet, ses 1 000 mètre de chute d'eau et ses 1 600 mètres de conduite forcée taillées dans la roche, fonctionne toujours et est toujours entretenue par EDF ! Utile hier pour alimenter les activités de son propriétaire et la ville de Grenoble, cette merveille d'ingénierie et de savoir-faire le sera encore demain pour répondre à des besoins ponctuels du réseau. Elle peut alimenter les besoins en électricité de 5 à 6 000 personnes.