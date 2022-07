Insolite : un castor aperçu sur les bords de l'Edre, une première depuis le XVIè siècle

L'association Erdre et Nature annonce qu'un castor a été aperçu fin juin sur les bords de l'Erdre à hauteur de la Chapelle-sur-Erdre. Une première dans ce coin de France depuis le XVIè siècle. "Preuve que la réintroduction de l'espère fonctionne" se réjouit l'association. VIDEO

Association "Erdre et Nature" D.R.

"Le castor revient sur les bords de l’Erdre. Il a été observé et filmé le 25 juin 2022 par un de nos adhérents." Voilà comment débute le communiqué publié par l'association de défense de l'environnement "Erdre et Nature", photo et vidéo à l'appui. L'animal a été aperçu à hauteur de la commune de la Chapelle-sur-Erdre (Loire-Atlantique) aux portes de Nantes.

"A l’aube du XXe siècle le castor était en voie d’extinction", rappelle l'association. "Il était chassé pour sa fourrure et pour le castoréum (sécrétion huileuse tirée des glandes anales du castor) qui était utilisé dans l’industrie agro- alimentaire pour donner des arômes vanille, fraise et en parfumerie pour son odeur musquée. Cette pratique n’a plus cours car il faudrait tuer les animaux pour l’obtenir."

Le Castor est aujourd'hui présent dans une cinquantaine de départements français, mais il tardait à revenir dans l’Ouest de la France. Voilà qui est donc fait. Regardez la vidéo ci-dessous.

L'association Erdre et Nature rappelle qu'il ne faut pas confondre le castor, qui est animal à queue plate, qui peut faire jusqu'à 1m20 de long, avec le ragondin qui est un nuisible, une espèce invasive qui a la queue ronde et qui mesure entre 40 cm et un, mètre.