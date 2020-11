INSOLITE Un élevage de mantes exotiques dans l'Avesnois

Florian Courteaux 25 ans élève plus d'une centaine de mantes d'une quarantaine d'espèces venues des 4 coins du monde dans sa maison de Robersart dans le Nord. Un passionné qui les vend ensuite à des particuliers.

Florian se rappelle que sa chambre d'ado était "remplie de bestioles", car depuis l'âge de 12 ans, il est passionné par les lézards, grenouilles et autres bêtes du genre.

Un jour il découvre les mantes, il en prend un couple, puis 2, puis 3, un véritable "coup de foudre" pour ces délicates créatures multiformes, et il décide d'en faire son métier avec son entreprise Manti'bulles après plusieurs expériences en parc zoologiques.

Dans la petite pièce où il les élève, des dizaines de boites où grandissent ses mantes, toutes les plus impressionnantes les unes que les autres.

Plusieurs spécimens de mantes © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

Le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

Il y a la mante orchidée qui prend vraiment les couleurs de la subtile fleur, celle qui ressemble à une feuille, l'autre à un bâton, la toute petite venue du Mexique, qui n'a pas besoin de mâle pour se reproduire, et puis il y a sa préférée la mante épines qui déploie ses pattes et ses ailes pour se protéger, un spectacle incroyable.

Au niveau de sa tête il y a quelque chose d'assez fascinant, les yeux violet, c'est super sympa !

La mante à épines © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

Et puis ce qu'il aime chez ces drôles de créature c'est leur profil de prédatrice,

quand il s'agit d'attraper la proie, c'est les meilleures, elles sont très fortes !

Le jeune homme qui adore donc regarder le spectacle des repas, quand ses protégées attrapent au vol des mouches ! Des mantes qui n'hésitent pas non plus à manger les mâles après la reproduction quand ils n'ont pas réussi à s'échapper à temps, il faut dire que dans certaines espèces elles font 4 fois leur taille, " un encas" s'amuse l'éleveur.

Pour adopter une mante, il faut compter entre 8 et 50 euros, pour plus de renseignements rdv sur le site manti'bulles.