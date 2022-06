Intempéries : Châtillon-sur-Indre et ses alentours sinistrés par la grêle

Le week-end a été une nouvelle fois agité dans l'Indre notamment dans le secteur de Châtillon-sur-Indre. Les orages violents et la grêle n'ont pas fait de victime chez nous mais les dégâts sont considérables.

Tous les témoignages se rejoignent en ce qui concerne l'intensité des orages suivi de grêle et de trombe d'eau. La commune a été impactée : habitations, véhicules, ont été très sinistrés. Mais la solidarité a été totale entre voisins et Énédis a fait le maximum pour rétablir au plus vite le courant. En revanche en ce qui concerne les cultures, certains agriculteurs ont pratiquement tout perdu. Samuel Delale, 32 ans, est à la tête de 270 hectares de pois, colza, blé ou encore tournesol.

Sur 270 hectares, 250 hectares sont inexploitables

Et pour son premier ensemencement, sur ses 270 hectares plus de 90% ont été détruits hachés par la pluie et la grêle. Alors comment faire dans une telle situation pour subvenir à ses besoins et à ceux de la famille : "Je vais parler avec ma banque pour que nous puissions trouver des solutions sur le report de certaines échéances. Au niveau personnel j'ai mes parents qui m'ont proposé de m'aider pour l'année suivante pour que nous puissions subvenir à nos besoins. J'ai trois enfants, une famille, des crédits pour notre maison comme tous le monde." précise Samuel Delale qui a pratiquement tout perdu au niveau de ses cultures.

La pluie mais aussi la grêle ont anéanti les récoltes de plus de 90% des cultures de Samuel Delale comme ici avec cette parcelle de blé totalement détruite - Sébastien Delale

Ca été d'une violence inouïe, de la grêle et un mur d'eau pendant 10 minutes ! - Gérard Nicaud, le maire de Châtillon-sur-Indre

Le Maire de Châtillon-sur-Indre, Gérard Nicaud dresse un bilan des cultures qui ont pratiquement toutes été touchées : "Déjà nous n'avons pas déploré de victime, c'est le principal. Ensuite la solidarité a joué à plein entre les voisins pour protéger leurs habitations. En ce qui concerne les agriculteurs, le bilan est catastrophique. Tout ce qui était céréales, blé orge colza, comme les épis étaient lourds et les tiges très sèches car les cultures étaient très en avance, tout a été mis à terre. Le Colza on ne le voit pratiquement plus comme si un rouleau était passé dans les champs. Les tournesols sont hachés, il n'y a vraiment plus rien. Ca a été d'une violence inouïe, de la grêle et un mur d'eau pendant 10 minutes ! Je tiens aussi a remercier la présence d'Énédis dès le samedi soir auprès des administrés qui étaient privés d'électricité."

Les démarches auprès des compagnies d'assurances vont débuter dans les tous prochains jours pour les agriculteurs et tous ceux qui ont été touchés par ces phénomènes climatiques. Ils souhaitent tous remonter la pente au plus vite même si pour certains il faudra beaucoup du temps.