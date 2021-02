Les départements de l'ouest de la région Occitanie ont tous connu des précipitations au-dessus des normales de saison ces derniers jours. Dans certaines montagnes du Tarn et l'Aveyron, les relevés sont même impressionnants.

Intempéries : des précipitations bien au-dessus des normales de saison dans le Tarn et en Aveyron

Le passage de la tempête Justine a déclenché des trombes d'eau ces derniers jours, en particulier dans le Sud-Ouest de la France. Dans la partie ouest de l'Occitanie qui correspond à l'ex-région Midi-Pyrénées, les derniers relevés pluviométriques ont même allègrement dépassé les normales de saison par endroits.

145 millimètres dans l'Aubrac

Près de 145 millimètres sont tombés en seulement deux jours sur certaines zones du plateau de l'Aubrac en Aveyron selon Météo France. C'est la plus forte valeur enregistrée dans la région. On compte aussi entre 90 et 115 millimètres tombés durant le même laps de temps du côté des monts de Lacaune dans le Tarn.

Des valeurs impressionnantes qui font déborder les pluviomètres. C'est en effet sur les reliefs et dans les zones montagneuses que les prévisionnistes ont relevé les plus grosses intempéries.

Dans le Lot par exemple, on recense également entre 35 et 45 millimètres tombés en deux jours, avec des zones escarpées où l'on avoisine même les 60 millimètres de pluie, notamment dans le nord-est du département.

Suite aux intempéries, une femme de 70 ans est même décédée ce lundi dans le Lot. Sa maison s'est effondrée à Saint-Martin-Labouval après le passage d'une coulée de boue et de gravats.

Six départements en vigilance orange

Six départements d'Occitanie, le Lot, le Gers, le Tarn-et-Garonne, l'Aveyron, la Haute-Garonne et le Tarn restent en vigilance orange inondations selon le dernier bulletin Météo France.

Le pic des crues a tout de même été dépassé dans la région. Dans le Lot, les transports scolaires sont de nouveau rétablis ce mercredi, tout comme l'accès aux services publics. De très nombreux tronçons de route restent toutefois encore coupés dans le département à cause des crues persistantes, tout comme dans le Tarn-et-Garonne.