Intempéries en Europe : "C'est inimaginable, un film d'horreur" raconte le speaker belge des 24h du Mans

En Europe, le bilan s'alourdit d'heure en heure ce vendredi 16 juillet, suite aux intempéries des derniers jours. L'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg notamment ont été frappés par des pluies diluviennes, particulièrement meurtrières en Allemagne où des glissements de terrain ont eu lieu. De nombreux cours d'eau ont débordés, comme à Liège, en Belgique, où la Meuse pourrait encore encore monter. Thomas Bastin, speaker belge des 24 heures du Mans, vit à une trentaine de kilomètres de la ville. "On a des nouvelles de nos connaissances surtout via les réseaux sociaux, avec des appels à l'aide et des élans de solidarité" raconte-t-il. "Ce n'est pas seulement une personne ou une connaissance, ce sont des dizaines qui sont touchées, que ce soit leur habitation ou leur entreprise."

On se sent tellement impuissant - Thomas Bastin

Thomas Bastin a reçu des messages et des photos d'amis possédant une équipe de courses de rallye. "Ils sont totalement sous l'eau, les voitures ont été emportées. J'ai dit à mon amie que j'aimerais les aider, que je me sens impuissant. Elle m'a répondu 'et nous donc!' On se sent tellement impuissant face à la force de l'eau. C'est juste inimaginable des choses comme ça, c'est un film d'horreur." Les autorités ont invité ce vendredi les habitants vivant proches de cours d'eau à Liège à évacuer leurs maisons.

Ce qui est choquant, c'est le nombre de victimes - Ghislain de Viron

Des crues en Belgique, particulièrement dans la région de Liège, Ghislain de Viron en a connues. Mais il n'a pas souvenir d'intempéries aussi violentes. "Je me souviens de grosses inondations en 1980, j'avais 17 ans" raconte ce Belge désormais installé comme producteur de lait à Rouperroux-le-Coquet au nord de la Sarthe. "Cette fois, c'est plus grave. J'ai des cousins qui ont leur maison inondée, ça fait 30 ans qu'ils y habitent, ils n'ont jamais vu ça (...) ce qui est choquant, c'est le nombre de victimes. Je ne me souviens pas de morts en 1980, il n'y avait eu que des dégâts matériels." Les pluies diluviennes et les crues ont causé la mort d'au moins 118 personnes en Europe, dont au moins 12 en Belgique.