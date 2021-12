Intempéries en Isère : encore 5 secteurs difficiles ce jeudi après-midi

Après la pluie vient le beau temps. Sauf qu'avec la hausse des températures et la remontée en flèche de l'isotherme 0, la fonte de la neige en moyenne et haute-montagne continue d'engorger les cours d'eau. Alors que Météo France a levé ce jeudi matin la vigilance orange "pluie et inondations", certains axes ont pu être rouverts à la circulation, d'autres sont toujours impraticables.

Réouverture des gorges de la Bourne

Ce jeudi au petit matin, 17 axes étaient coupés en raison d'inondations, de coulées de boue ou de chutes d'arbres. Les 300 agents du Département et les services techniques des différentes communes n'ont pas chômé. En Chartreuse, la route entre Saint-Laurent-du-Pont et Saint-Pierre-de-Chartreuse a pu rouvrir. On peut de nouveau également emprunter les gorges de la Bourne entre Rencurel et Villard-de-Lans. La RD30 est de nouveau praticable à Theys.

Combe de Gières toujours fermée à la circulation

En revanche à la mi journée, il restait cinq secteurs problématiques. Tout d'abord la vallée du Grésivaudan où la RD1090 est toujours coupée à Crolles. Une opération de déblaiement est en cours et, selon le maire, l'axe devrait pouvoir rouvrir aux alentours de 17 heures.

La gare de départ du funiculaire à Lumbin ce jeudi 30 décembre - Dominique Clouzeau

Le torrent de Montfort, sorti de son lit, a notamment endommagé la gare de départ du funiculaire du Touvet. La Combe de Gières, côté Belledonne, reste fermée (RD524) en raison d'un glissement de terrain. Accès également difficile dans les gorges du Bréda (Belledonne) et dans le secteur d'Ornon (Oisans).

La plaine du Bouchage inondée

La cellule de crise a été activée au Bouchage - Annie Pourtier

Au Bouchage, en Nord-Isère, la D33C est coupée à la circulation en raison de l'activation du plan de sauvegarde de l'agglomération lyonnaise. Le débit du Rhône - 1.800 m3 / seconde - menaçant la capitale des Gaules. Il a donc été décidé ce jeudi matin 5 heures de l'ouverture des vannes de décharge pour inonder la plaine du Bouchage et ainsi réduire la pression du fleuve.