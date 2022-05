Intempéries en Mayenne : des grêlons "gros comme des balles de ping-pong"

En Mayenne, de fortes pluies et des nombreux orages se sont abattus ce vendredi 20 mai 2022 en début de matinée. Les intempéries sont localisées dans le sud et l'est du département, où des grêlons de la taille de balles de ping-pong sont tombés.