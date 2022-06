Intempéries en Mayenne : les agriculteurs touchés ont jusqu'au 10 juin pour se faire connaître

Les agriculteurs touchés par les fortes pluies et la grêle le 20 mai dernier ont jusqu'au 10 juin pour déclarer leurs dégâts en ligne à la Direction départementale des territoires indique la Préfecture de la Mayenne dans un communiqué publié ce jeudi. De nombreux exploitants avaient été impactés.

Les agriculteurs touchés par les intempéries du 20 mai dernier, un épisode de grêle et de pluies intenses, ont jusqu'au 10 juin pour transmettre les dégâts à la Direction départementale des territoires sur internet. La Préfecture de la Mayenne a publié un communiqué ce jeudi.

Les demandes doivent arriver avant le 10 juin prochain

"Les exploitants de la zone sinistrée et concernés par les dégâts doivent indiquer les changements de cultures intervenus et solliciter la reconnaissance de cas de force majeure à la Direction départementale des territoires (DDT) dans le cadre de leur demande d’aides de la PAC 2022", détaille la Préfecture de la Mayenne dans le communiqué, "pour cela, le formulaire de demande de modification d’assolement accompagné du registre parcellaire graphique (RPG) précisant les parcelles concernées et tout autre justificatif doivent être transmis avant le 10 juin 2022 à la DDT".

La ville de Château-Gontier-sur-Mayenne, celle de Meslay-du-Maine et la communauté de communes du Pays de Meslay-Grez ont fait la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.

Une centaine d'agriculteurs touchée

Au total, près de 7.500 hectares de cultures avaient été endommagés dans le Sud-Mayenne chez une centaine d’agriculteurs mentionnait la communauté de communes du Pays de Meslay-Grez le 31 mai dernier.