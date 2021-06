Intempéries et orages : des foyers encore privés d'électricité dans le Tarn

Les stigmates des rafales de vent sont encore visibles après les orages violents du milieu de semaine dans la région. Un phénomène peu récurrent dans le Tarn qui a laissé des traces. Arbres arrachés, câbles coupés en deux, panne d'eau et d'électricité, la vie a du mal à reprendre son cours à Couffouleux au sud-ouest d'Albi, à seulement 40 minutes de Toulouse.

Du jamais vu depuis plus de 20 ans

Les commerçants de Couffouleux ont aussi subi de plein fouet la tornade. Daniel et sa femme Véronique gèrent la Brasserie le week-end depuis 22 ans. Ils n'avaient jamais vécu un orage avec une telle intensité.

"On s'est dit, qu'est-ce qui nous arrive ? On a quand même subi quelques intempéries, mais ça n'a pas été d'une force comme ça a été dans ces moments-là. Il y a quelques grosses branches qui sont tombées. On a de la chance ici ce n'est que du dégât matériel, pas de blessés. D'autres personnes, surtout Rabastens ont eu d'autres problèmes que nous. Des arbres qui sont tombés sur les toitures. Il y avait une centaine de rues touchées ici. On aurait dit que Couffouleux était le cœur de cette tornade."

Sur les bords de route, les restes des branches tombées sont encore visibles. © Radio France - Louis Fontaine

J'ai jeté 300 kg de pâte à la poubelle à cause de la panne d'électricité. Je n'ai pas pu ouvrir ce samedi, c'est terrible - Benjamin, boulanger à Couffouleux

La commune a commencé à rassembler l'ensemble des branches tombées sur la route © Radio France - Louis Fontaine

Le groupe Enedis travaille d'arrache-pied pour rétablir l'électricité sur une centaine de foyers de la commune. Ils ne retrouveront le courant qu'à partir de lundi ou mardi.