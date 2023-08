Intempéries : jusqu'à 9.000 foyers ont été privés d'électricité en Isère

Quelques secondes, quelques minutes voire quelques heures dans le noir. Jusqu'à 9.000 foyers ont été concernés par des coupures d'électricité en Isère depuis ce samedi soir, explique Enedis à France Bleu Isère. Ces coupures d'électricité ont duré entre quelques secondes et quelques heures, elles sont dues à de violentes intempéries. Elles concernent tout le département et non une zone précise, ajoute Enedis.

Encore 600 foyers dans le noir, réalimentation attendue dans la journée

A midi, encore 600 foyers sont encore privées de courant dans le département selon Enedis qui espère un rétablissement de la situation dans la journée. L'un des villages les plus touchés : Saint-Christophe-en-Oisans. La commune est dans le noir et la situation devrait être rétablie au mieux vers 13 heures./