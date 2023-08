Intempéries : la baignade interdite après les pluies sur les plages de la Côte Fleurie (Calvados)

Il faut avoir le moral pour y aller par ce temps...c'est vrai...Mais même pour les plus courageux, impossible de se baigner sur les plages de la Côte Fleurie dans le Calvados. La baignade est en effet interdite par des arrêtés municipaux depuis ce mardi midi dans un secteur qui va de Merville-Franceville jusqu'à Trouville-sur-Mer, en passant par le Home-Varaville, Cabourg, Houlgate et Deauville.

En cause, les pluies de lundi, qui ont causé un débordement de la station d'épuration de Caen. Une station qui a dû bypasser -concrètement rejeter directement dans l'Orne sans traitement- 2 000 m3 d'eaux usées. C'est un panache d'eau polluée qui se dirige donc depuis ce matin de l'estuaire de l'Orne vers celui de la Seine dans un mouvement de tourbillon alimenté par la marée. Les services de la communauté urbaine de Caen ont alerté les communes concernées ce mardi matin et depuis, chaque maire doit prendre un arrêté d'interdiction de la baignade sur sa plage. Deux analyses sont réalisées tous les jours, et il en faut deux positives pour rouvrir la baignade. Elle ne sera donc pas rouverte avant demain matin sur ces communes.

Si ces interdictions peuvent paraître anecdotiques vu le temps, elles concernent tout de même les rares baigneurs, tous les vacanciers de cette première semaine du mois d'août qui auraient pu profiter d'une légère accalmie ce mardi, les pêcheurs à pied, ou encore les kite-surfeurs toujours très nombreux sur la plage de Merville-Franceville par exemple. Précisons que les premières plages de l'ouest de l'Orne, sur la Côte de Nacre, ne sont pas concernées. Si vous voulez donc relever le défi de vous baigner avec une eau à 18 degrés et une atmosphère à 20, c'est toujours possible dans le Calvados !