Intempéries dans l'Indre : la ruée dans les centres de pose de pare-brise

Pendant le passage de la supercellule orageuse sur le Berry dans la nuit de dimanche à lundi les toits des maisons, les fenêtres mais aussi les voitures ont été martelés par des grêlons atteignant parfois des diamètres de 8 cm ! Les carrosseries de ces véhicules ont été bosselées voir cabossées mais ce sont les pare-brise, lunettes arrières et vitres latérales qui ont subi le plus de dégâts.

Forcément la ruée vers les spécialistes n'a pas tardé : "Nous sommes installés depuis un petit peu plus de cinq ans, c'est la première fois que nous vivons un tel évènement climatique. En même temps quand nous avons vu dans la nuit de dimanche à lundi la foudre et surtout les grêlons, nous nous sommes dit que nous allions avoir beaucoup de travail." souligne Élodie Génot, gérante de Mondial Pare-Brise avenue d'Occitanie à St Maur.

Le parking devant l'enseigne a affiché complet toute la journée de lundi. 50 clients à onze heures ce lundi matin attendaient pour remplacer leur pare-brise ! Quelques 200 appels téléphoniques n'ont pas pu être traités et des mails, pour la même raison, n'ont pas pu être lus !

" Si votre voiture prend l'eau venez nous voir pour que l'on puisse filmer la partie abîmée." Élodie Génot gérante de Mondial Pare-Brise

Le mieux quand vous êtes concernés par de tels évènements climatiques c'est de se rendre sur place, si vous le pouvez. Les dirigeants ou employés ne peuvent pas toujours répondre à vos appels téléphoniques.

"Il y a du stock mais il devrait très vite diminuer dans les jours à venir"

Les centres n'ont pas toujours de possibilités de stockage. Ils fonctionnent à la commande et sont donc dépendants de la livraison et du nombre de pièces à commander. Pour le moment il y a du stock mais il devrait diminuer très vite dans les jours à venir. Cet épisode orageux accompagné de fortes chutes de grêles restera dans les mémoires. Au total un peu plus de 1000 véhicules ont été endommagés selon le maire de Châteauroux Gil Avérous interrogé ce lundi sur France Bleu Berry.