Intempéries : le maire de Lantosque craint de nouvelles inondations

Deux ans après le passage de la tempête Alex, les plaies ne sont pas refermées dans les vallées de la Vésubie, de la Roya et de la Tinée. Et avec l'automne agité qui s'annonce, Jean Tahon, le maire de Lantosque, une des communes touchées, s'inquiète. Il l'explique ce mercredi à France Bleu Azur.

Pour tenter de se prémunir, Lantosque a mis la main à la poche. La commune d'un peu plus de 1300 habitants a dépensé 20 millions d'euros en travaux "de voirie, d'eau, d'assainissement" explique le maire Jean Tahon. Des réparations qui "fonctionnent correctement" et qui rassurent, un peu. "Si on étudie d'une façon parfaite les ouvrages de protection, on arrive à maîtriser, en partie, la nature" confie l'élu.

Nous avons tous et toutes la crainte d'une récidive de la tempête Alex

Né à Lantosque, il détaille l'aggravation des phénomènes pluvieux dans sa commune. "J'ai vu le changement, et je le vois au quotidien" indique le maire.

Des travaux sont également en cours sur la via ferrata, estimés à 700.000 euros. La réouverture est prévue à l'été 2023.