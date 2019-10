Intempéries : les habitants d'Argelès-sur-Mer nettoient la plage du Racou

Les habitants d'Argelès-sur-Mer et des communes voisines ont nettoyé la plage du Racou ce samedi matin.

Argelès-sur-Mer, France

Les intempéries ont causé d'important dégâts dans les Pyrénées-Orientales dans la nuit de mardi à mercredi. La ville d'Argelès-sur-Mer a été particulièrement touchée. Cette nuit là, la Massane, un court d'eau d'ordinaire tranquille, s'est transformée en véritable torrent.

Stéphane, un habitant d'Argelès-sur-Mer, est passé sur la plage du Racou jeudi et a constaté les nombreux déchets sur le site. Il a donc décidé de lancer une opération éco-citoyenne de nettoyage via facebook.

Quarante personnes mobilisées

Ce samedi matin, une quarantaine de personnes se sont rassemblées sur la plage du Racou. Munis de gants, de sacs poubelles et d'un bâton, ils se sont lancés à la chasse aux déchets comme l'explique Dominique : "Des gens sont déjà venus ramasser tout ce qui est bouteille, canette. Là, on trie vraiment les petits déchets, on est sur du travail minutieux." "Une opération essentielle pour préserver cette plage", ajoute Fabienne.

Opération nettoyage en famille ! © Radio France - Audrey Deschamps

Pendant près de deux heures, parents et enfants ont rempli leurs sacs poubelles. Un moyen aussi de sensibiliser les plus jeunes à l'environnement.

Tous les déchets ont été déposés dans une benne, mise à disposition par la mairie.