Intempéries : le triste spectacle des plages de Marseille recouvertes de déchets

Des images désolantes sur les plages de Marseille ce mardi matin : le sable a disparu sous des monceaux de déchets. Des poubelles accumulées ces derniers jours en ville sur les trottoirs et emportées vers la mer à cause des intempéries. Le ramassage a commencé.

La plage de l'Huveaune, bien connue des planchistes et surfers, recouverte de déchets de la ville apportés par les fortes pluies.

Conséquences des fortes pluies de lundi et de la grève des éboueurs de la semaine dernière, ce sont des tonnes de déchets entassées sur les trottoirs qui ont été emportées par les eaux dans les rues et via le fleuve Huveaune. Ces détritus se retrouvent désormais sur les plages marseillaises. Un spectacle de désolation que les habitants constatent depuis ce mardi matin. La mer a carrément viré au noir.

Plage de l'Huveaune, des habitants choqués par ce spectacle viennent eux-mêmes ramasser ce qui peut l'être : des canettes par centaines, des plastiques, des jantes de voiture... Ces bénévoles se sont mobilisés, munis de gants, pinces et sacs poubelles, et ils sont allés notamment sur cette plage de l'Huveaune, entre l'Escale Borély et le rond-point du David.

Cette plage est bien connue des planchistes et autres surfeurs, et aujourd'hui elle a retrouvé son triste surnom d'il y a quelques années : Épluchures Beach.

La Métropole Aix-Marseille-Provence a également engagé ce mardi matin des agents munis d'engins et de bennes, notamment sur la plage de la Pointe Rouge (8e arrondissement), où les déchets ont commencé à être ramassés. Le paysage revient à la normale.

La Métropole précise que ce dispositif doit se répéter dans la journée de mardi sur les autres plages de Marseille.