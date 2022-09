Interconnexion électrique France-Espagne : pas de trésor des mers dans le Golfe de Gascogne

"La frustration fait partie de notre métier". Responsable Nouvelle-Aquitaine et Vendée du Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines (Drassm), organisme dépendant du ministère de la culture, Sybil Thiebaud et son équipe n'ont pas fait de découverte sensationnelle, à l'occasion de la phase de fouilles lancée dans le Golfe de Gascogne en ce mois de septembre 2022. Comme lors tout projet sous-marin de grande ampleur, le Drassm avait été mandaté pour s'assurer qu'aucun vestige ne se trouvait sur le tracé de la future ligne d'interconnexion électrique qui reliera la France et l'Espagne dans les années à venir.

Après une première phase menée au printemps, avec plusieurs instruments de détection, 30 cibles susceptibles de présenter un potentiel archéologique avaient été identifiées. A bord du navire d'exploration, l'"André-Malraux", une deuxième phase vient d'être menée, avec expertise approfondie de ces cibles identifiées. A l’aide d’un robot sous-marin dernière génération, capable de filmer les sites en ultra-haute définition et de les modéliser en 3D, les experts du DRASSM ont évalué le potentiel archéologique des vestiges découverts (nature, dimensions, état de conservation).

Le Drassm a mené cette phase d'expertise avec son navire d'exploration "André-Malraux" © Radio France - Drassm

Cette deuxième phase a été menée avec l'aide d'un robot sous-marin dernière génération, capable de filmer les sites en ultra-haute définition et de les modéliser en 3D, © Radio France - Drassm

Finalement, "sur 30 cibles,nous n'avons rien trouvé d'archéologique", confie Sybil Thiebaud. "Nous avons trouvé beaucoup d'engins liés à la pêche, qui ont du être perdus en mer, des vestiges dit anthropiques, mais rien d'archéologique. La scientifique qui est en moi est toujours déçue de ne pas trouver une épave, un canon isolé, ou ancre. Mais l'objectif était bien de nous assurer qu'aucun vestige n'allait être détruit ! Je rentre chez moi avec le sentiment de la mission accomplie : il n'y aura pas de destruction de vestiges lors des aménagements réalisés par RTE".

Feu vert pour RTE suite aux fouilles menées par le Drassm © Radio France - Drassm

Le Réseau de Transport Electrique avait en effet besoin du feu vert du Drassm pour conduire les travaux de cette interconnexion électrique France-Espagne. D’une puissance de 2 x 1000 MW, le projet d’interconnexion électrique entre la France et l’Espagne « Golfe de Gascogne », porté par RTE et son homologue espagnol REE (Red Eléctrica de España), permettra de doubler les échanges d’électricité entre les deux pays. A terme, ce sont près de 5 millions de foyers qui pourront être alimentés via les lignes transfrontalières.

Longue d’environ 400 km, l’interconnexion électrique entre la France et l’Espagne « Golfe de Gascogne » sera enfouie dans le sol ou au fond de l’océan, afin de relier le poste électrique de Cubnezais (près de Bordeaux) à celui de Gatika (près de Bilbao). Une enquête publique sur le projet doit se dérouler en cette fin d’année 2022.